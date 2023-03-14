Стала известна предварительная дата выхода CS:GO на Source 2

Польский профессиональный игрок в CS:GO Матеуш Вильчевски назвал дату перехода шутера от Valve на движок Source 2. Информацией киберспортсмен поделился во вторник, 14 марта, на своей странице в Twitter.

«CS:GO на Source 2 выйдет сегодня», — написал он.

Также во вторник известный датамайнер Максим GabeFollower Полетаев сообщил в своем Telegram-канале, что Valve добавила упоминание движка Source 2 в предрелизную версию своего шутера Counter-Strike: Global Offensive. Он отметил, что обычно это происходит за день-два до обновления, поэтому, как считает Полетаев, новый вариант CS:GO появится «буквально на днях».

Ранее, 5 марта, о новой версии Counter-Strike сообщал киберспортивный журналист Ричард Льюис. По его словам, Valve работает над глобальным апдейтом, после которого игру даже могут переименовать в Counter-Strike 2, а доступно обновление будет еще до начала апреля.

При этом Льюис отметил что тикрейт Counter-Strike 2 (скорость обмена информации между сервером игры и клиентским устройством) будет составлять 128 герц. Он уточнил, что онлайн-шутеры считают этот показатель эталонным, сейчас он поддерживается только в нескольких играх, например в Valorant от компании Riot Games.

Разработка CS:GO на Source 2 ведется уже несколько лет и затянулась из-за пандемии COVID-19, а также изменений в руководстве Valve.