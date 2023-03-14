1С Game Studios выпустила тизер игры по «Сказкам старой Руси»

Российская компания 1С Game Studios анонсировала выпуск сразу нескольких игр по мотивам книги «Сказки старой Руси». Во вторник, 14 марта, на сервисе YouTube был опубликован первый тизер будущей игры.

Серия «Сказки старой Руси» основана на мифологии славян и русских народных сказках.

В работе над играми студия сотрудничает с художником Романом Попсуевым. На сайте компании говорится, что для разработки игр ведется поиск гейм-художников.

Все проекты в настоящее время находятся в стадии прототипирования. Первая игра серии выйдет в 2024 году.

В 2018 году российская студия Mundfish анонсировала проект игры Atomic Heart, который на тот момент уже год как находился в стадии разработки. В феврале этого года состоялась ее премьера.

В рейтинге онлайн-магазина Steam новинка стала одним из самых ожидаемых релизов месяца. У проекта уже большая фанбаза не только в России, но и за рубежом.