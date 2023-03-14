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«Известия» показали работу артиллерии в ходе наступления под Горловкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 14 марта показал, как работает российская артиллерия в ходе наступления под Горловкой.

Он отметил, что добиваться высокой точности и эффективности ударов артиллеристам удается благодаря корректировке огня при помощи коптера.

«Работаем мы круглосуточно: и днем, и ночью. Ночью в основном светом — подсвечиваем пехоте. <...> Днем работаем осколками, дымом по пехоте противника, по взводно-опорным пунктам, по ротно-опорным пунктам», — сообщил старший офицер батареи с позывным Топчик.

Отмечается, что недалеко от Майорска на новгородско-дзержинском направлении российские силы также постепенно давят противника.

Кроме того, Трушнин рассказал, что огонь на фронте ведет настоящий раритет — гаубица Д-1. Ее в СССР называли «Кувалда Сталина». Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера в 1948 году.

«Хорошее орудие. Главное, что стреляет точно. Метко и точно по цели. <...> У меня дед на такой воевал. Теперь мы воюем», — добавил боец.

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1 марта корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как боевые машины прорывают оборону противника в районе Кременной в Луганской Народной Республике. По позициям украинских боевиков работали новейший российский танк Т-90М «Прорыв» и тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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