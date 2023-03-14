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Цены на газ в Европе упали ниже $500 за 1 тыс. куб. м

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Фото: REUTERS/John Macdougall
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Стоимость 1 тыс. куб. м газа на торгах на европейской бирже ICE 14 марта упала почти на 10%, ниже $500. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Известно, что к вечеру стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $496 за 1 тыс. куб. м, или €44,735 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Несмотря на столь стремительное падение, газовые котировки по-прежнему более чем в два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.

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Ранее, 13 февраля, Еврокомиссия сообщила о том, что зимой 2024 года Европа может столкнуться с дефицитом газа и ростом цен на него. Отмечается также, что данный прогноз делался на основе технического предположения, что «конфликт России и Украины не будет усиливаться, а будет продолжаться на протяжении прогнозируемого горизонта».

До этого, 8 февраля, посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что после приостановки поставок газа из РФ в ЕС цены на голубое топливо в ФРГ достигли рекордных значений — свыше €350 за 1 МВт·ч.

31 января директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европе придется снизить уровень газового потребления, если она хочет избежать проблем следующей зимой. Также он подчеркнул необходимость наращивать мощности для возобновляемых источников энергии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В конечном итоге это стремление спровоцировало серьезный энергетический кризис в европейском регионе.

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