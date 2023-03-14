Заслуженный врач РФ счел преждевременным говорить об окончании пандемии COVID-19

В отношении пандемии коронавируса многое еще останется неясным, этот процесс нельзя назвать полностью завершенным, а меры предосторожности по-прежнему должны сохраняться. Об этом 14 марта заявил в беседе с «Известиями» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

Ранее в этот день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится. Об этом он заявил при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

«Уже сейчас политика в отношении пандемии (включая финансирование) и усилия по повышению приемлемости вакцинации для людей осложняются предположениями, что мы прошли пандемию, хотя на самом деле это не так. Многое еще остается неясным, и мы пока не можем назвать этот процесс полностью завершенным», — прокомментировал данное заявление Каган.

При этом он отметил, что, возможно, установление точной даты окончания пандемии не имеет значения. Самое важное — это количество продолжающихся инфекций, госпитализаций и смертей, а также меры, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения.

«Никто не может точно сказать, что будет после объявления конца пандемии и отмены всяких предосторожностей: принесут ли последующие месяцы снижение числа инфекций, сохранение текущей ситуации или всплеск заболеваемости. Однако меры предосторожности, основанные на здравом смысле, по-прежнему должны остаться, особенно это касается уязвимых групп населения», — подчеркнул Каган.

Кроме того, он обратил внимание, что на сегодняшний день не существует единого согласованного определения пандемии. И многие пандемии, в конечном итоге, становятся эндемическими — то есть инфекция всё еще присутствует, но ее течение предсказуемо, а количество заболеваний и смертей больше не возрастает так резко. В качестве примера он привел грипп и ОРЗ.

Также врач напомнил, что в России по-прежнему ежедневно регистрируется около 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и сотни связанных с ним госпитализаций.

8 марта научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, однако возможен вариант появления новых вариантов вируса. Также он отметил невысокий уровень летальности и заверил, что в стране не происходит ничего страшного.