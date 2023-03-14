Умер актер Александр Толубаев

На 73-м году жизни скончался актер Александр Толубаев. Об этом говорится 14 марта в сообщении на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России.

«Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни», — говорится в некрологе.

Он известен ролями в сериалах «Склифосовский», «Банды», «Розыск», «Высший пилотаж» и др.

Толубаев работал в театрах многих российских городов, в том числе Воронежа, Москвы, Липецка.

В последние годы жизни актер сотрудничал с творческим центром «Антреприза». Там он поставил несколько спектаклей, в том числе «Не всё коту масленица» по пьесе Александра Островского.