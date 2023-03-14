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Банк ДОМ.РФ отчитался о финансовых результатах за 2022 год

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Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
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В 2022 году активы Банка ДОМ.РФ выросли в два раза, превысив 1,8 трлн рублей, чистая прибыль увеличилась до 24,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности организации, подготовленной по международным стандартам.

В распространенном во вторник, 14 марта, документе также говорится о высокой рентабельности собственных средств банка, превышающей 15,9%.

За прошлый год чистые процентные доходы банка увеличились на 75% до 49,5 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы — на 52% до 4,6 млрд рублей. Рост первого показателя обусловлен изменением средней величины активов, генерирующих процентный доход, а второго — увеличением объема расчетных операций и переводов клиентов в два раза.

Председатель правления банка Артем Федорко отметил, что «в быстро меняющихся рыночных условиях прошедшего года Банк ДОМ.РФ был сосредоточен на сохранении динамики развития в сфере жилищного строительства, поддержке клиентов, повышении качества услуг через активное внедрение онлайн-сервисов». «Это позволило в 1,5 раза нарастить портфель ипотечных кредитов и удвоить портфель проектного финансирования», — подчеркнул он.

Согласно отчетности, объем выдачи ипотечных кредитов увеличился до 181 млрд рублей. Кроме того, по состоянию на конец 2022 года размер портфеля проектного финансирования достиг 635 млрд рублей, продемонстрировав рост с начала года на 309 млрд рублей.

Доля денежных средств на счетах эскроу физических и юридических лиц на 31 декабря 2022 года составила 24% (389 млрд рублей) в общей сумме средств клиентов и средств финансовых учреждений.

Федорко добавил, что особое внимание в прошлом году банк уделил принципам устойчивого развития, приняв участие в создании национального стандарта «зеленого» строительства и разместив первые в России «зеленые» ипотечные облигации.

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