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Путин уверен, что Россия должна проявить консолидацию для приближения победы

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Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы приблизить победу в конфликте на Украине. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ.

«Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», — сказал глава государства.

В ходе этой же поездки российский лидер сообщил, что национализм на Украине давно подогревался Западом. По его словам, это началось еще в XIX веке. Путин добавил, что после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что достижение целей России при нынешней позиции киевских властей возможно лишь военным путем. Он добавил, что Москва позитивно оценивает усилия тех стран, которые пытаются направить конфликт в мирное русло, однако на данный момент это невозможно.

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Также 14 марта командир танкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) с позывным Успех рассказал, что участники специальной операции (СВО) сражаются не с гражданами Украины, а с фашистским режимом.

9 марта глава МИД России России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Министр отметил, что «западные хозяева» президента Украины Владимира Зеленского не хотят мирного урегулирования конфликта и регулярно заявляют о необходимости поражения РФ на поле боя, чтобы получить возможность разговаривать с ней с позиции силы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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