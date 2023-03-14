В Белоруссии россиянку Сапегу внесли в перечень причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии 14 марта включил россиянку Софью Сапегу, приговоренную в республике к шести годам колонии, в перечень причастных к террористической деятельности.

Основанием стало вступление в силу приговора суда о признании ее виновной в совершении преступления по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

Отчим россиянки Сергей Дудич сообщил ТАСС, что новой информации о возможной передаче дочери в Россию для отбытия наказания нет.

Сапегу и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. В мае россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. В январе 2023-го в администрации президента Белоруссии сообщили, что россиянке было отказано в помиловании из-за нехватки критериев для такого решения.