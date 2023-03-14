Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Напавшему на студенток в Приамурье заменили статью на более тяжкую

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодому человеку, который напал с ножом на двух студенток в городе Свободном Амурской области, заменили статью обвинения на более тяжкую. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как уточняет ИА PriamurMedia, городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

12 марта около восьми часов утра студент Амурского института железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения по малозначительному поводу набросился на двух 17-летних девушек. Инцидент произошел в общежитии вуза. Девушек госпитализировали, пишет Амурская служба новостей.

В отношении обвиняемого, 16-летнего жителя Шимановска, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Одну из пострадавших уже выписали из больницы, вторая по-прежнему нуждается в помощи медиков.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем мужчинам, которые в 2021 году избили пассажира метро, заступившегося за девушку. Им назначили от 8 до 12 лет лишения свободы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023