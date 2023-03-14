Напавшему на студенток в Приамурье заменили статью на более тяжкую
Молодому человеку, который напал с ножом на двух студенток в городе Свободном Амурской области, заменили статью обвинения на более тяжкую. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Как уточняет ИА PriamurMedia, городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
12 марта около восьми часов утра студент Амурского института железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения по малозначительному поводу набросился на двух 17-летних девушек. Инцидент произошел в общежитии вуза. Девушек госпитализировали, пишет Амурская служба новостей.
В отношении обвиняемого, 16-летнего жителя Шимановска, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Одну из пострадавших уже выписали из больницы, вторая по-прежнему нуждается в помощи медиков.
Ранее, 14 марта, сообщалось, что Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем мужчинам, которые в 2021 году избили пассажира метро, заступившегося за девушку. Им назначили от 8 до 12 лет лишения свободы.