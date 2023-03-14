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Пашинян назвал причину поражения Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году

Пашинян назвал действия пятой колонны причиной поражения Армении в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Армения проиграла в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за действий диверсантов в армии. Об этом 14 марта заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время пресс-конференции, передает агентство Armenpress.

«Мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время подробности этого станут известны общественности.

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Ранее, 13 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном, они обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Стороны рассмотрели все аспекты реализации договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном, заключенных в 2020–2022 годах, включая обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей и подготовку мирного договора между странами.

До этого, 6 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Она рекомендовала предпринять шаги по деэскалации ситуации.

29 декабря 2022 года в МИД РФ отметили, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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