Карантин из-за бешенства готовятся объявить в Хабаровском крае

Управление ветеринарии правительства Хабаровского края может объявить карантин по бешенству в Амурске. Заболевание подозревают у кошки, останки которой обнаружили в районе дома по Комсомольскому проспекту.

Предупреждение об этом содержится на сайте Амурского муниципального района, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее, 10 марта, новый случай бешенства выявили в Белогорском округе Амурской области. Больная лиса зашла на территорию села Великокнязевка.

Ее убила сторожевая собака. Труп лисы отправили в ветеринарную лабораторию, в ходе исследования подтвержден факт заражения бешенством. В населенном пункте ввели карантин.