Три человека пострадали в лобовом столкновении машин на трассе в ЕАО

Крупное ДТП произошло на автодороге Биробиджан – Головино в ЕАО. Две иномарки столкнулись лоб в лоб. Пострадали три человека.

Авария случилась из-за того, что водитель Toyota Corolla неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Toyota Platz, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональную ГИБДД.

Травмы получили водитель последнего автомобиля и две его пассажирки. Они госпитализированы.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил автомобилистов о том, что в Москве и Московской области после резкого похолодания ожидается столь же быстрое потепление. Это может повлечь за собой увеличение риска ДТП. Похожая ситуация произойдет и в Санкт-Петербурге, где уже во вторник температура поднимется до +3 градусов.