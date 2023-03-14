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В Полтаве заявили о планах демонтировать памятники Пушкину и Ватутину

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Власти города Полтавы вновь намерены обсудить вопрос о демонтаже трех городских памятников — русскому писателю, поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза, командующему 1-м Украинским фронтом генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, погибшему в 1943 году при освобождении Полтавщины от немецких нацистов. Об этом 14 марта сообщило украинское издание «Змист».

По его данным, проекты постановлений зарегистрированы в горсовете Полтавы. Сессия, на которой рассмотрят вопросы, пройдет 7 апреля.

Попытка демонтировать памятники станет второй. В конце декабря 2022 года депутаты не поддержали предложения о демонтаже и переносе монументов.

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В конце февраля в городе в Полтавской области Украины демонтировали бюст советского военного деятеля, генерала Ивана Третьяка. Ранее, 17 февраля, в Полтавской области демонтировали памятник Пушкину возле одной из школ села Беленченковка.

В начале февраля в Киеве около четырех часов демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину. В тот же день в украинской столице снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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