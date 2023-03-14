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Режим повышенной готовности ввели в Хабаровском крае из-за циклона

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Фото: РИА Новости/Виктор Сатановский
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В семи районах Хабаровского края действует режим повышенной готовности. Причина — неблагоприятные погодные условия, вызванные циклоном. Пока серьезных аварий и ЧП в регионе не зафиксировали.

Режим повышенной готовности ввели в Ульчском, Советско-Гаванском, Вяземском, Нанайском, Бикинском, Тугуро-Чумиканском районе и районе имени Лазо. Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство, это поможет более оперативно устранять возникающие проблемы.

Зафиксированы нарушения электроснабжения в пяти населенных пунктах Нанайского района. Там из-за налипания снега произошло замыкание высоковольтной линии. В течение дня проблему удалось устранить. Отложен вылет нескольких самолетов в районы региона.

С 13 марта остаются закрытыми федеральные трассы «Уссури», Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также Хабаровск – Биробиджан. Ограничения движения ввели на дорогах Комсомольск – Амурск, Комсомольск – Солнечный, Селихино – Снежный – Уктур.

Сейчас ведется расчистка автодорог от снега. Утром во вторник, 14 марта, на уборку вывели 55 единиц спецтехники. Уже использовано 257 куб. м песко-соляной смеси.

Опасные метеоявления прогнозируются в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Там ожидаются сильный снег и усиление ветра до 20 м/с, а на Охотском побережье скорость ветра будет достигать 25 м/с. Все оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе весну можно ожидать не раньше середины апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны.

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