Тренер Шульского рассказал о сопернике боксера на предстоящем поединке

Тренер боксера Павла Шульского Виктор Пышкин сравнил соперника своего подопечного с бойцом Вячеславом Дациком. Об этом во вторник, 14 марта, он рассказал «Известиям».

«Он корявый, нестандартный. Вот этим он просто не будет удобен. Он ниже, чем Паша, на голову ниже меня... Не самый [удобный]. Как Дацик, только чуть помоложе. Поэтому Паша, я думаю, будет качественнее боксировать, чем в том бою, когда он много крови пролил, которую не нужно было проливать», — объяснил тренер.

Пышкин считает, что исход поединка будет зависеть от психологии.

«Если ты психологически на бой хорошо настраиваешься, у тебя всё будет хорошо», — добавил он.

Тяжеловесы сойдутся на ринге арены «Динамо» в Москве 31 марта. Бой станет самым «тяжелым» для турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Ранее, 13 марта, бразилец Сузарт заявил, что рад выйти на ринг с бойцом из России, заявив, что для него нет большой разницы, с кем бороться.

В этот день Павел Шульский рассказал о своей подготовке к встрече с оппонентом из Бразилии. Он подчеркнул, что планирует достигнуть наилучшей формы перед выходом на ринг.

Телеканал РЕН ТВ 31 марта проведет турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Зрители смогут увидеть в прямом эфире четыре поединка по правилам бокса.

В рамках мероприятия на ринг выйдут тяжеловес из Пятигорска Павел Шульский и боец из Бразилии Данило Сузарт. Россиянин шесть раз становился чемпионом СКФО по боксу, трижды был в числе призеров чемпионатов МВД, выполнил норматив на мастера спорта. Он продолжил карьеру, став тренером и начав выступления в поп-ММА и лигах.

Данило Сузарт начал свою профессиональную карьеру в 2018 году и на данный момент провел шесть боев, в пяти из которых одержал победу.