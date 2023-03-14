В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе зерновой сделки

Продление зерновой сделки на 60 дней дает понять Евросоюзу (ЕС), что терпение России не безгранично, а сделка может быть расторгнута, если «англосаксонское хамство будет продолжаться». Такое мнение во вторник, 14 марта, в беседе с «Известиями» выразил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

О продлении зерновой сделки на 60 дней ранее в этот день заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Москва продолжит добиваться снятия всех преград для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

«МИД РФ безупречно знает свою работу и продлил зерновую сделку не на 120 дней, как было ранее, а на 60. Это однозначно дает понять нашим визави, что терпение России не безгранично и, если это англосаксонское хамство будет продолжаться, сделка, полагаю, будет расторгнута. О последствиях ее расторжения, в том числе для Европы, напоминать не стоит. Никаких преференций в адрес европейцев больше не будет. Им нужно крепко это понять», — подчеркнул Нифантьев.

Депутат также добавил, что хотя у зерновой сделки достаточно критиков в России, взвешенная аргументация МИДа понятна.

«Сделка продлена до середины мая, посмотрим, что будет. Весьма вероятно, что, если всё так и останется и российский сельскохозяйственный экспорт будет по-прежнему дискриминирован, следующего продления не будет», — заключил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее во вторник объяснила, что сокращение срока продления зерновой сделки со 120 до 60 дней обусловлено нарушениями в реализации второй ее части, касающейся России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть сделки, касающаяся российской стороны, до сих пор не выполнена, несмотря на все усилия генсека ООН Антониу Гуттерриша. Представитель Кремля добавил, что сделка «не может стоять на одной ноге».

Также 14 марта председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил в разговоре с «Известиями», что нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке приведет к удорожанию продукции.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.