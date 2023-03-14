Сильный снегопад накроет Приморский край

Приморский край остается во власти циклона. Если на западе и юге края снег уже прекратился, на остальной территории он продолжает идти. На дорогах снежный накат и гололедица. Синоптики предупредили, что уже в среду, 15 марта, регион накроет очередной снегопад.

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе «Примгидромета», на большей части территории осадки прекратятся ближайшей ночью. Они сохранятся лишь на севере. За циклоном распространится гребень антициклона, который принесет холодную воздушную массу. Осадков в этот день не ожидается.

Впрочем, передышка продлится недолго. Уже в ночь на среду гребень сместится на восток, и с запада придут фронтальные разделы. Во второй половине недели в Приморье вновь начнется снег, но суммарное количество выпавших осадков будет меньше, чем в понедельник.

Vostokmedia уточняет, что в эти дни в Находке столбики термометров покажут до +5 градусов, в Уссурийске — около +4. Во Владивостоке будет до +1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Московском регионе весну можно ожидать не раньше середины апреля. Снег будет сходить еще очень долго, полностью он растает не раньше первой декады апреля.