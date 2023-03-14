Директора школы в Якутии ждет суд из-за крупного хищения

В Якутии директора школы в Вилюйском районе обвиняют в присвоении бюджетных средств. Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Статья — «Присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что директор школы составил подложные документы о трудоустройстве супруги своего знакомого. Таким образом, он совершил хищение 303 тыс. рублей бюджетных средств, уточняет ИА SakhaNews.