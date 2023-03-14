Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно ведут обстрелы окрестностей Запорожской АЭС, заявил 14 марта врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения».

Балицкий также добавил, что, по некоторым данным, Киев готовится к автивизации наступательных действий примерно в 20-х числах марта. Однако пока не понятно, будет ли это действенная атака или отвлекающий маневр. При этом ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, по словам Балицкого, достаточно стабильная.

Ранее, 9 марта, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была близка, но ее заблокировал Киев.

На прошлой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Запорожской атомной электростанции, в настоящее время выглядит тупиковой.

В феврале гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой.

Вместе с тем глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров с Гросси заявил, что российская сторона намерена поступать в отношении Запорожской АЭС абсолютно прозрачно для МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.