Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева

Балицкий: ВСУ постоянно ведут обстрелы окрестностей Запорожской АЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно ведут обстрелы окрестностей Запорожской АЭС, заявил 14 марта врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения».

Балицкий также добавил, что, по некоторым данным, Киев готовится к автивизации наступательных действий примерно в 20-х числах марта. Однако пока не понятно, будет ли это действенная атака или отвлекающий маневр. При этом ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, по словам Балицкого, достаточно стабильная.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

Ранее, 9 марта, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была близка, но ее заблокировал Киев.

На прошлой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Запорожской атомной электростанции, в настоящее время выглядит тупиковой.

В феврале гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой.

Вместе с тем глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров с Гросси заявил, что российская сторона намерена поступать в отношении Запорожской АЭС абсолютно прозрачно для МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023