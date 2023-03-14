Бивни мамонта на 8 млн рублей незаконно вывезли из Якутии в Казахстан

Житель Якутии незаконно вывез в Казахстан 53 бивня мамонта стоимостью почти 8 млн рублей. Незаконный канал вывоза предметов палеонтологии за границу обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

Нарушитель добывал бивни на территории Якутии и пересылал их в Казахстан. При этом, как сообщает ИА YakutiaMedia, он знал, что бивни мамонта считаются культурными ценностями, на их вывоз с территории России требуется заключение эксперта, который аккредитован Минкультом РФ.

Он обращался за подобным заключением, но получал отказ, поэтому воспользовался услугами эксперта, не имеющего соответствующей аккредитации, и получил заключение на вывоз. Однако его замысел был раскрыт таможенниками.

В проведенной Минкультом экспертизе говорится, что 53 бивня относятся к культурным ценностям, а два из них имеют особое научное значение.

По словам замначальника Дальневосточной оперативной таможни Дмитрия Полуляха, стоимость бивней — более 7,7 млн рублей. За незаконное перемещение их за границу возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Якутии изъяли 16 бивней мамонта стоимостью более 6 млн рублей на аэродроме поселка Тикси. Обнаруженные бивни мамонта, как свидетельствует проведенная экспертиза, представляют особую научную и музейную ценность.

