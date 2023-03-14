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Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке

Путин на вопрос об отсрочке для работников ОПК: Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий. Об этом заявил во вторник, 14 марта, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отсрочке для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», — сказал Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

Глава государства отметил, что в российском ОПК не хватает высококлассных специалистов. Нехватка кадров, в свою очередь, мешает выполнять гособоронзаказ.

Путин также заявил, что уровень зарплат для специалистов отрасли должен стать привлекательнее. Кроме того, необходимо решать жилищные вопросы.

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Ранее, 18 января, президент напомнил, что специалисты ОПК были освобождены от частичной мобилизации. Что же касается освобождения призывников-срочников, работающих в этой сфере, то, как заявил Путин, этот вопрос обсуждается и в скором времени будет решен.

Глава государства также указал, что оборонные предприятия России работают в несколько смен, а некоторые из них даже круглосуточно. Он отметил, что такими темпами за последний год ОПК страны набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

23 декабря прошлого года Путин указал, что важнейшая задача предприятий ОПК России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок.

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