Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке

Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий. Об этом заявил во вторник, 14 марта, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отсрочке для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», — сказал Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

Глава государства отметил, что в российском ОПК не хватает высококлассных специалистов. Нехватка кадров, в свою очередь, мешает выполнять гособоронзаказ.

Путин также заявил, что уровень зарплат для специалистов отрасли должен стать привлекательнее. Кроме того, необходимо решать жилищные вопросы.

Ранее, 18 января, президент напомнил, что специалисты ОПК были освобождены от частичной мобилизации. Что же касается освобождения призывников-срочников, работающих в этой сфере, то, как заявил Путин, этот вопрос обсуждается и в скором времени будет решен.

Глава государства также указал, что оборонные предприятия России работают в несколько смен, а некоторые из них даже круглосуточно. Он отметил, что такими темпами за последний год ОПК страны набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

23 декабря прошлого года Путин указал, что важнейшая задача предприятий ОПК России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок.