Свыше 7 млн свиней застраховали в регионах Черноземья

Шесть регионов Черноземья застраховали свыше 7 млн свиней. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на информацию правительства Белгородской области.

В России страховой защитой охвачено около 65% промышленного свиноводства. В общей сложности застраховано 15,7 млн голов. Предприятия использовали возможности страхования на условиях господдержки в 47 регионах. Наибольшее количество свиней застраховано в Белгородской области — свыше 2,4 млн голов. Еще 1,6 млн голов застраховали в Курской области и порядка 1,5 млн голов — в Воронежской области.

Лидером по страхованию поголовья птицы также стала Белгородская область, регион застраховал 38 млн голов. Еще 23,6 млн птиц застраховала Ленинградская область.