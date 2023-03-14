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В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения

Сальдо: на линии соприкосновения в Херсонской области напряженная обстановка
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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На линии соприкосновения в Херсонской области установилась напряженная обстановка. Об этом 14 марта заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Напряженная обстановка. Через водную преграду, которой является Днепр, идет контрбатарейная работа. Обстрелы ведутся, где-то от 50 до 150 выстрелов ежедневно на всей протяженности этой линии», — сказал он ТАСС.

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Ранее в этот день Сальдо сообщил, что безопасность Херсонской области обеспечивают фортификационные сооружения, построенные российскими силами на левом берегу Днепра.

Также 14 марта сообщалось, что ночью Вооруженные силы Украина выпустили 52 снаряда по населенным пунктам Херсонской области. Жертвы и разрушения инфраструктуры уточняются.

11 марта Сальдо рассказал «Известиям», что у Киева сейчас не так много боеспособных сил для предполагаемого наступления в Херсонской области. Перемещения хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются воздушной, технической и другими видами разведки, добавил он.

До этого, 1 марта, врио главы Херсонской области выразил мнение, что киевский режим осознает необходимость оставить Херсон. На оккупированном правобережье идет насильственная мобилизация, отметил он, добавив, что Киев в настоящее время чувствует себя неуверенно.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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