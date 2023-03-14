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Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Все нынешние проблемы начались после развала СССР, после Второй мировой войны мир создавался победителями — Советским Союзом и США. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Улан-Удэ.

«Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что (послевоенный. — Ред.) мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй мировой войны, странами-победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом», — сказал он.

По словам главы государства, после развала СССР Запад пытался раскачивать Россию, создавая пятые колонны и отправляя международных террористов. Он отметил, что при этом начала трещать и система двуполярного мира, хотя казалось, что идеологическая основа противостояния с западными странами исчезла.

«Казалось, что теперь всё будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, партнеров, они оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом», — добавил Путин.

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Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией в Молдавии и Грузии. По его словам, российскую сторону беспокоит данная ситуация, поскольку эти страны далеко расположены от Соединенных Штатов, которые пытаются диктовать правила.

До этого, 28 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал невозможным воссоздание СССР. При этом он отметил, что существуют различные формы интеграции, которые могут применяться на территории бывшего Советского союза, и привел в пример Союзное государство России и Белоруссии.

17 февраля постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу, поэтому «жить как прежде» уже не получится. По мнению западных стран, констатировал он, система безопасности для Запада может быть настроена только против российской стороны.

Союз Советских Социалистических республик (СССР) распался в 1991 году. В результате независимость обрели 15 бывших советских республик.

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