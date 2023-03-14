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Путин указал на мировую востребованность техники с авиазавода в Улан-Удэ

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Фото: РИА Новости/Марк Агнор
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Техника с Улан-Удэнского авиационного завода востребована не только в России, но и на мировых рынках. Об этом 14 марта заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Компетенции хорошие, традиции замечательные. Но и оно (предприятие. — Ред.) развивается. Оно современное. Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, <...> и у нас в стране», — сказал Путин.

Он отметил, что на заводе используются новые материалы, выпускаются усовершенствованные двигатели.

«Хорошая школа. <...> Это флагман отечественного вертолетостроения. Здорово», — добавил глава государства.

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Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ ранее в этот день. Ожидается, что президент проведет совещание о развитии дальневосточных городов.

В феврале премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия нарастит объемы выпуска отечественной авиационной техники и будет снижать зависимость от иностранной.

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