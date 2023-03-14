Основатель Citadel Кен Гриффин: «американский капитализм рушится на глазах»

Обнародованный властями США пакет мер по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB) стал доказательством того, что американский капитализм «рушится у всех на глазах», заявил 14 марта основатель хедж-фонда Citadel миллиардер Кен Гриффин в интервью изданию Financial Times.

Миллиардер отметил, что вмешательство правительства, которое пытается выручить вкладчиков, произвело серьезное нарушение финансовой дисциплины. По мнению Гриффина, властям стоило занять нейтральную позицию и не предпринимать столь решительных действий.

«Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками», — отметил миллиардер.

Один из крупнейших банков США Silicon Valley обанкротился 11 марта. Организация разорилась менее чем за двое суток из-за неудачных операций с ценными бумагами. Вкладчики начали резко снимать средства со счетов, а инвесторы также стали избавляться от акций банков-аналогов: Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

С 13 марта клиенты SVB получили доступ к своим средствам. При этом власти добавили, что предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе. В тот же день Джо Байден заявил, что граждане США могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Вместе с тем аналитик «РСХБ Управление Активами» Кирилл Терещенко в беседе с «Известиями» предположил, что крах Silicon Valley Bank может говорить о рецессии в экономике США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» 14 марта, заверил, что банковский кризис в США не окажет влияния на Россию.