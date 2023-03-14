Машина утонула в реке Дон в Липецкой области

Машина утонула во время переправы через реку Дон в Липецкой области. Водителю удалось самостоятельно покинуть салон.

Инцидент произошел вблизи деревни Селище в Лебедянском районе. По данным правительства региона, водитель решил переехать реку на участке, который был затоплен не один день. Об этом пишет GOROD48.

Во время переправы автомобиль застрял на середине русла. Спасатели отмечают, что эвакуации автомобиля мешают сильное течение и льдины.

LipetskMedia отмечает, что пик паводка в регионе пройден, вода отступает. Дома в Лебедяни, попавшие в зону подтопления, вновь подключены к теплоснабжению и электричеству, вода из подвалов откачана. В Данковском районе остаются затопленными несколько мостов. За последние сутки уровень воды в реке Дон снизился на 60 см.

Ранее сообщалось, что в результате паводка оказались подтоплены могилы на Полынковском кладбище. Воду откачивают на соседний луг.