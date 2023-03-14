Желтый уровень погодной опасности объявили в Новосибирске из-за гололеда

Синоптики предупредили жителей Новосибирска о сильной гололедице. В городе до 16 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По словам губернатора Андрея Травникова, вопрос борьбы с гололедом стал особенно актуальным в связи с частным чередованием заморозков и оттепелей. Об этом пишет VN.ru. Муниципалитетам дано поручение усилить работу по обработке и очистке тротуаров. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от –3 до +4 градусов.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов уточнил, что количество обращений в травмпункты за последнее время выросло на 10%.

Ранее синоптики спрогнозировали наступление тепла в Центральной России не раньше середины апреля. При этом сход снега ожидается не раньше первой декады месяца, так как осадков выпало больше нормы.