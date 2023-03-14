Подросток погиб в результате огнестрельного ранения под Донецком

Подросток погиб в селе Луганском под Донецком. Об этом сообщил 14 марта мэр города Алексей Кулемзин.

«Получил огнестрельное ранение и скончался подросток 2010 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее в этот же день три человека пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка.

Накануне в результате обстрела Донецка двое жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Кроме того, повреждения получили здание городской школы № 51 и завод «Топаз».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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