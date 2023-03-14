В Думе рассмотрят сокращение сроков признания военных погибшими

Госдума рассмотрит законопроекты об упрощенном признании военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Инициативу внесла координационная парламентская группа по вопросам спецоперации. Об этом 14 марта сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По словам Турчака, если закон будет принят, процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Согласно инициативе, чтобы признать военнослужащего погибшим, достаточно будет заявления командира, который видел его гибель. Если же свидетелей гибели военного нет, но он пропал, признать его пропавшим без вести можно будет через полгода.

«Она (процедура. — Ред.) больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму. Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», — отметил политик.

В настоящий момент, уточнил Турчак, для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий. Из-за этого семьи погибших бойцов остаются без положенных выплат и других мер социальной поддержки.

«После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года», — пояснил Турчак.

Он также добавил, что закон распространится и на мобилизованных военнослужащих, погибших или пропавших без вести в зоне СВО и приграничье.

Ранее, 11 января, сообщалось, что более 20 российских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести на Украине, были найдены живыми. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, найти пропавших военных удалось благодаря взаимодействию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В связи с этим Москалькова отметила важность такого сотрудничества, добавив, что контакты по этой линии происходят постоянно.

В декабре прошлого года фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким готовила к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», который позволил бы сократить сроки признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями.

Законопроектом предлагалось внести изменения в ст. 42 и 45 Гражданского кодекса. Это позволит в судебном порядке в более короткие сроки признавать военнослужащего без вести отсутствующим, а в дальнейшем — если человек найден не будет — через суд признавать его умершим спустя два года с момента признания гражданина без вести пропавшим.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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