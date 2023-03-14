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Трое уроженцев Дагестана получили от 8,5 до 12 лет за избиение мужчины в метро Москвы

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В Москве вынесен приговор трем уроженцам Дагестана за избиение мужчины в столичном метро. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Вердикт Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову огласили в Измайловском районном суде. Дагестанцы обвинялись в покушении на убийство, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ), оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), угрозе и применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 2 ст. 119 УК РФ).

Суд вынес обвинительное решение, назначив Ханмагомедову 12 лет лишения свободы, с отменой условного наказания по предыдущему приговору суда, Мусалаеву — 11 лет лишения свободы, Залибекову — 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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Инцидент произошел 4 октября 2021 года в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего Ковалева, заступившегося за девушку.

Как рассказала пассажирка электропоезда, нарушители вели себя агрессивно, они начали приставать и сгонять женщин с мест. Она уточнила, что в драку мужчины полезли, когда один из пассажиров заметил, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично». Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение, напоминает «Газета. RU».

Ковалева госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.

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