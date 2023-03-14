Пленный солдат ВСУ рассказал об оставшихся в Артемовске боевиках

Киевское командование оставило в Артемовске (украинское название — Бахмут) только младший командный состав, командование перебралось в тыловые районы. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, оказавшийся в плену.

По его словам, он видел командиров взводов и рот.

«А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды», — добавил Тарасюк.

Он добавил, что встречал в Артемовске бойцов радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Они угрожали военным расстрелом в случае отступления или побега.

До этого, 13 марта, украинский пленный рассказал, что офицеры 53-й бригады украинской армии, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовой. Также он отметил, что призыв сдаться в плен россиянам, когда начался штурм, поддержали все.

За день до этого, 12 марта, командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.

6 марта житель Артемовска рассказал, что украинские снайперы прицельно стреляли по мирным жителям города. Он лично стал свидетелем одного из случаев расстрела мирного населения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.