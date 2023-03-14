Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

С телеведущей Жанны Эппле взыскали долг в размере €109 тыс.

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы взыскал €109 тыс. в качестве долга с телеведущей Жанны Эппле. Об этом 14 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Взыскать с Эппле Жанны Владимировны в пользу Полянской Капиталины Вячеславовны €102 тыс. долга, проценты по договору €6179, проценты за пользование денежными средствами в размере €739, расход по оплате государственной пошлины в размере 66 тыс. рублей», — говорится в решении судьи Марии Москаленко.

Полянская обратилась в суд после того, как отдала телеведущей €204 тыс. на продвижение спектакля «Доктор Фрейд». Эппле возвращала долг с 2010 по 2021 годы, после чего перестала выплачивать деньги.

Эппле обратилась в суд со встречным иском, требуя признать договор займа незаключенным, однако она получила отказ.

Ранее, 9 января, в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили о рассмотрении иска налоговой службы к балерине Анастасии Волочковой из-за долга на сумму более 50 тыс. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023