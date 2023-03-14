С телеведущей Жанны Эппле взыскали долг в размере €109 тыс.

Тверской суд Москвы взыскал €109 тыс. в качестве долга с телеведущей Жанны Эппле. Об этом 14 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Взыскать с Эппле Жанны Владимировны в пользу Полянской Капиталины Вячеславовны €102 тыс. долга, проценты по договору €6179, проценты за пользование денежными средствами в размере €739, расход по оплате государственной пошлины в размере 66 тыс. рублей», — говорится в решении судьи Марии Москаленко.

Полянская обратилась в суд после того, как отдала телеведущей €204 тыс. на продвижение спектакля «Доктор Фрейд». Эппле возвращала долг с 2010 по 2021 годы, после чего перестала выплачивать деньги.

Эппле обратилась в суд со встречным иском, требуя признать договор займа незаключенным, однако она получила отказ.

Ранее, 9 января, в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили о рассмотрении иска налоговой службы к балерине Анастасии Волочковой из-за долга на сумму более 50 тыс. рублей.