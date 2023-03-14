На Украине объявили о начале выпуска 125-миллиметровых снарядов для танков в стране НАТО

Государственный концерн «Укроборонпром» начал производить 125-миллиметровые снаряды для танков на территории одной из стран НАТО. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба компании в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Укроборонпром» начал производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки. <...> производство [снарядов] предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей», — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что производство снарядов вынесено из соображений безопасности, однако на производстве по прежнему задействованы украинские специалисты.

«По заказу министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-миллиметровых снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80», — рассказали представители компании.

Кроме того, в пресс-службе компании отметили, что Украина, впервые с начала ее независимости, организовала самостоятельное производство минометных мин калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также танковых снарядов калибра 125 мм.

Ранее, 13 марта, агентство Bloomberg сообщило о том, что страны Евросоюза зашли в тупик в вопросе передачи Киеву 155-миллиметровых снарядов, в которых он нуждается. Как пишет агентство, ожидается, что Евросоюз подпишет план закупок снарядов для Украины на следующей неделе, однако государства ЕС еще не указали, сколько денег они готовы выделить на эти цели.

6 марта газета El Pais сообщила о выделении €1 млрд на совместную закупку оружия и боеприпасов для Киева в рамках чрезвычайного пакета поддержки.

До этого, 4 марта, Украина обратилась к ЕС с призывом каждый месяц выделять 250 тыс. артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Киеву. Отмечалось, что Вооруженные силы страны сильно ограничены в своих возможностях из-за дефицита боеприпасов.

19 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Киев получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решить в течение нескольких недель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.