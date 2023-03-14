За минувшие сутки жители Псковской области отдали мошенникам около 800 тыс. рублей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным правоохранительных органов, жителю Пскова злоумышленники по телефону сообщили, что его дочери якобы грозит уголовная ответственность за ДТП. Для «решения вопросов» мошенники потребовали передать деньги с курьером. Потерпевший лишился 640 тыс. рублей.

В Пыталово мошенник позвонил женщине и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя пострадавшей кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения операции женщина согласилась отправить 145 тыс. рублей на посторонний счет, пишет Псковская лента новостей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники по телефону убедили потерпевшую оформить кредиты и перечислить средства на «безопасные» счета.