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Карта спецоперации на Украине 14 марта

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 марта можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Ямполовки ДНР и Невского ЛНР. За сутки уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На донецком направлении в районах Зализнянского, Красного и Тоненького ДНР уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На южнодонецком и запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ в районах Пречистовки ДНР и Успеновки Запорожской области. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.

Кроме того, в населенном пункте Водяное ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На херсонском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

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