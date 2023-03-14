«Прогресс МС-22» вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский корабль «Прогресс МС-22» во второй раз за текущий месяц не допустил столкновения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором, сообщил «Роскосмос».

«Сегодня (14 марта. — Ред.) в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», — сообщается в Telegram-канале государственной корпорации.

В сообщении уточняется, что за всё время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты, 34 из которых — с целью уклонения от космического мусора.

Российские «Прогрессы» — главное средство проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от опасных объектов, отметила госкорпорация.

В предыдущий раз «Роскосмос» сообщал об уклонении МКС от космического мусора 6 марта. В сообщении говорилось, что орбита станции была скорректирована двигателями космического грузовика.

В середине ноября 2021 года летчик-космонавт РФ Герой России Михаил Корниенко рассказал «Известиям», что угроза столкновения заключается в возможном пробое корпуса МКС. С его слов, нахождение космонавтов на станции и ее дальнейшее существование будут зависеть от падения давления, пропорционального размеру дыры, которая может возникнуть в результате удара о космический мусор.