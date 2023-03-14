Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

«Прогресс МС-22» вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

0
Фото: Роскосмос
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский корабль «Прогресс МС-22» во второй раз за текущий месяц не допустил столкновения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором, сообщил «Роскосмос».

«Сегодня (14 марта. — Ред.) в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», — сообщается в Telegram-канале государственной корпорации.

В сообщении уточняется, что за всё время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты, 34 из которых — с целью уклонения от космического мусора.

Российские «Прогрессы» — главное средство проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от опасных объектов, отметила госкорпорация.

«Космический мусор может нести угрозу жизни людей на МКС»
Гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов — о защите орбитальной стации от осколков аппаратов, отслеживании потенциально опасных астероидов и комет и жалобах астрономов на спутники Илона Маска

В предыдущий раз «Роскосмос» сообщал об уклонении МКС от космического мусора 6 марта. В сообщении говорилось, что орбита станции была скорректирована двигателями космического грузовика.

В середине ноября 2021 года летчик-космонавт РФ Герой России Михаил Корниенко рассказал «Известиям», что угроза столкновения заключается в возможном пробое корпуса МКС. С его слов, нахождение космонавтов на станции и ее дальнейшее существование будут зависеть от падения давления, пропорционального размеру дыры, которая может возникнуть в результате удара о космический мусор.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023