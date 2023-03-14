Строительство новой поликлиники началось в подмосковной Лобне

Работы по устройству котлована для будущей поликлиники начались в Лобне (Московская область). Учреждение будет рассчитано на 600 посещений за смену.

Строительство на улице Заречной ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Предполагается, что площадь помещений в пятиэтажной поликлинике составит почти 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Учреждение будет соответствовать стандарту «Наша поликлиника». Наиболее посещаемые кабинеты врачей разместят на первом этаже. Кроме того, будет организована удобная маршрутизация и обеспечена безбарьерная среда. В поликлинике установят компьютерный томограф, оборудование для ультразвуковых и рентгенологических исследований. На прилегающей территории установят зону отдыха и детскую площадку.

Ранее сообщалось, что новую поликлинику планируют построить в Одинцово. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений за смену.