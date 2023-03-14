В Госдуме назвали причину распространения в ООН переписки о «Северных потоках»

Распространение Россией в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН копии переписки с другими государствами о ходе расследования диверсий на «Северных потоках» является важным шагом в информировании международной общественности об истинных причинах произошедшего. Такое мнение зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал во вторник, 14 марта.

Он подчеркнул, что Россия пытается донести информацию, которую всячески скрывают и фальсифицируют в первую очередь американцы, относительно диверсии — акта международного терроризма на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Далеко не все даже аккредитованные представители других государств полностью информированы о произошедшем, так как черпают информацию только из тех источников, которые контролируются коллективным Западом. Наша задача — всячески влиять на эту информацию. Попытки, в том числе западных журналистов, доводить эту информацию очень важны», — заявил парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

Чепа также считает, что другие страны – участницы ООН не оставят без внимания информацию, предоставленную российской стороной.

«Просто пропустить это невозможно, сейчас только глупые заявление, что это Россия сделала, а потом якобы это сделали украинские диверсанты, всё это — циничный фарс», — заключил он.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках», сообщает телеканал «360».

Полянский указал на то, что документы позволят коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании России этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности, передает RT.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных стран, передает НСН. Он напомнил, что Москву так и не подключили к расследованию.

Совместная следственная группа из представителей Германии, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» еще осенью прошлого года. Каких-то определенных выводов о произошедшем от них не поступало.

Вместе с этим 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорилось о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.