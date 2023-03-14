В Североморске 70 домов и учреждений остались без отопления

Массовое отключение отопления и горячего водоснабжения зарегистрировано в Североморске (Мурманская область). На месте происшествия работает аварийная бригада.

По данным ИА «Би-порт», без снабжения остались 66 жилых домов на улицах Инженерной, Падорина, Сизова, Северной, Советской, Ковалева, Полярной и Чабаненко. Кроме того, нет горячей воды и отопления в двух детских садах, школе и гимназии. Причиной отключения стала коммунальная авария.

В состав аварийной бригады включены шесть человек, они используют четыре единицы техники.

В Находке в середине февраля больше 3 тыс. человек остались без воды из-за массовых отключений. Прорыв был зарегистрирован на магистральном участке сети холодного водоснабжения.