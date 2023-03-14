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На детской площадке в Москве взорвалась страйкбольная граната

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Фото: СУ СК РФ по г. Москве
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Страйкбольная граната взорвалась из-за брошенного ребенком снежка на детской площадке в Москве. Об этом сообщает главное столичное следственного управление СК России во вторник, 14 марта.

Инцидент произошел 13 марта на детской площадке, расположенной на улице Маршала Савицкого. Ребенок нашел устройство, предназначенное для игры в страйкбол, предположительно страйкбольную гранату, и бросил в нее снежком. После этого, по данным следствия, раздался хлопок.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Ребенка осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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В СК также отметили, что место осмотрели следователи, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что на девятилетнего ребенка в Энгельсском районе Саратовской области упали футбольные ворота. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга, после чего он впал в кому.

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