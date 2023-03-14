Кладбище в Тамбове подтопило из-за паводка

Жители Тамбова сообщили о подтоплении могил на Полынковском кладбище. На погосте проводится откачка воды.

Информация о затоплении появилась в социальных сетях в минувшие выходные. Ситуации предшествовали дожди и активное таяние снега. Некоторые могилы полностью ушли под воду. Жители города высказали беспокойство по поводу санитарной обстановки. Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями администрации намерены выехать на кладбище и дать оценку ситуации.

Власти также уточнили, что откачка воды с дорог и могил началась в выходные, сейчас работы продолжаются. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Основная часть воды скопилась на самом низком участке кладбища и не может уйти в землю из-за того, что грунт промерз. На текущий момент воду переливают на ближайший луг.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате паводка затопило порядка 500 домов. В связи с резким подъемом воды введен режим повышенной готовности.