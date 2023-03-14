Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин 14 марта прибыл в Улан-Удэ с рабочим визитом, он планирует посетить Улан-Удэнский авиационный завод и провести совещание о развитии дальневосточных городов.

Совещание пройдет в смешанном формате. Российский лидер, а также члены правительства и губернаторы Сахалинской, Амурской областей и Забайкальского края будут участвовать в нем по видеосвязи, а глава республики Бурятия Алексей Цыденов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев — очно.

Также ожидается, что глава государства проведет беседу с Цыденовым.

В последний раз Путин был в Бурятии в августе 2017 года, чтобы провести совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, из-за которых пострадали несколько населенных пунктов в республике и в Иркутской области.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в ближайшие дни президент России намерен посетить один из регионов страны.