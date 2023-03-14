Жителя Тверской области приговорили к 13 годам колонии за убийство и кражу

Суд в Тверской области вынес приговор жителю Кашина, который убил знакомого и вынес из его дома технику. Об этом сообщает пресс-служба Кашинского межрайонного суда.

Убийство произошло 8 августа 2021 года в Кашине, когда подсудимый вместе с потерпевшим распивали спиртное в квартире последнего. Мужчина нанес оппоненту множественные удары топором и ножами, от которых тот скончался на месте. Убедившись в гибели приятеля, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Следующим вечером житель Кашина в состоянии алкогольного опьянения вернулся на место преступления. Он забрал из квартиры убитого телевизор, две музыкальные колонки, ноутбук и сумку к нему, пишут «Тверские ведомости».

В суде мужчина полностью признал свою вину в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

13 марта сообщалось, что на Алтае суд приговорил к девяти годам колонии общего режима женщину, которая зарубила топором девушку своего сына. Дело рассматривал суд присяжных.