Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины

В северных районах Болгарии продолжаются акции протеста земледельцев, которые настаивают на прекращении поставок пшеницы и подсолнуха с Украины, что делает неконкурентоспособной болгарскую продукцию. Об этом сообщает во вторник, 14 марта, телеканал bTV.

«Болгария стала складом для украинского зерна, рынок рухнул. Цены на зерно упали, и мы не имеем средств для развития своего производства, для погашения кредитов», — утверждают протестующие.

К земледельцам присоединились продавцы сельскохозяйственной техники, спрос на которую также резко упал. На дороги выведены тракторы и другая сельскохозяйственная техника из-за чего в некоторых районах затруднено движение.

Протест объявлен бессрочным и носит мирный характер. В министерстве сельского хозяйства заявили, что «поддерживают диалог и работают над преодолением сложностей, связанных с внешнеэкономическими факторами».

Со схожей проблемой столкнулись и аграрии Словакии, Венгрии и Польши.

Так, в середине февраля польские фермеры перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной из-за ввоза украинского зерна. В протесте участвовало около 50 фермеров. Аграрии заявили, что низкие цены на украинское продовольствие наносят им убытки. В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию.

Ранее, в конце января, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что в 2022 году с Украины в страны Евросоюза (ЕС) импортировали более 10 млн т зерна, что в два с половиной раза больше поставок позапрошлого года. При этом в Польшу завезли 2,1 млн т — в 54 раза больше, чем годом ранее. В восемь раз вырос импорт рапса, в три раза — семян и масел. Больше всего экспортировалось в Польшу ($6,6 млрд) и Румынию ($3,8 млрд).

В 2016 году ЕС и Украина приостановили действие тарифов и пошлин примерно на половину сельскохозяйственных товаров. А в мае 2022-го облегчили и импорт оставшейся части — для стимулирования украинской экономики.