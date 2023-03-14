Ученый цвет: премия «За верность науке» выходит на международный уровень

Всероссийская премия «За верность науке» в 2023 году будет вручена в 13 номинациях. Такое решение принял оргкомитет конкурса на своем первом заседании, которое состоялось 14 марта в Министерстве науки и высшего образования. А уже в следующем году по предложению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова число номинаций может увеличиться еще на две. Премией намерены отмечать проекты в сфере международного научного сотрудничества и успешное внедрение инновационных разработок в производство. Интерес к конкурсу непрерывно растет, констатировали на заседании оргкомитета: если еще в 2020 году на нее было подано 312 заявок, то в прошлом — 1165. Прием заявок на участие в премии пройдет с 17 апреля по 12 сентября.

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В Москве состоялось первое заседание Организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке». Оно дало старт отборочной кампании конкурса 2023 года. Был утвержден список номинаций и состав экспертного совета. Во вступительном слове министр науки и высшего образования России Валерий Фальков напомнил, что ведомство проводит премию с 2015 года. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области научных коммуникаций и популяризации науки. Она призвана стимулировать появление новых качественных просветительских проектов.

— В организации премии произошли качественные изменения. По сравнению с 2020 годом в прошлом, 2022 году количество заявок на участие увеличилось практически в четыре раза , — отметил Валерий Фальков.

По словам министра, эксперты премии 2022 года рассмотрели 1165 заявок из 75 регионов России. В то время как в 2020 году их было всего 312. Повышение интереса к проекту — это закономерный итог системной работы членов оргкомитета, уверен Валерий Фальков.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его мнению, главной опорной точкой конкурса стал объявленный в 2021-м Год науки и технологий, который в 2022-м по указу президента РФ Владимира Путина был масштабирован до Десятилетия науки и технологии.

Член оргкомитета, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил важность расширения географии проекта. По его мнению, в условиях геополитического противостояния роль науки только возрастет. Без нее невозможен экономический суверенитет. Сейчас, когда страна потеряла возможность черпать извне многие технологии, знания и опыт, важно не скатываться к научной самоизоляции и помнить, что мир не ограничивается теми направлениями взаимодействия, которые были потеряны, он гораздо более многообразен, подчеркнул Дмитрий Песков.

— Понятно, что в этом году мы уже не успеем, но, может быть, в следующем году заняться, ввести одну из номинаций, связанную с международным сотрудничеством , — сказал пресс-секретарь президента.

Еще одно направление, которое приобретает особую важность, — внедрение научных разработок в практику, отметил он. За него также необходимо вручать премию. За исключением фундаментальной сферы, наука должна зарабатывать деньги, приносить конкретную пользу экономике, производству и технологиям.

— Нам нужно больше популяризировать примеры успешного внедрения, и об этом можно будет задуматься на следующий год, — добавил Дмитрий Песков.

Сопредседатель экспертного совета премии Константин Могилевский и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как сообщил ответственный секретарь оргкомитета, сопредседатель экспертного совета премии Константин Могилевский, в прошлом году больше всего заявок (176) поступило в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект», второй по популярности (130 заявок) стала номинация для молодых ученых-популяризаторов науки «Наука — это модно». Большой интерес вызвали номинации «Наука как искусство», «Пресс-служба года» и др.

В этом году оргкомитет утвердил 13 номинаций. Семь из них переходят с прошлого года. Это «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука — это модно», «Наука как искусство», «Научная пресс-служба года», «Защита исторической правды», «Научный журналист года» и «Специальный приз имени Даниила Гранина». Также сохраняются три специальных приза от госкорпораций «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». Новыми номинациями станут: «Научно-популярный проект года», «Наставник», «Десятилетие науки и технологий».

— Мы могли бы уже в этом году учесть то, что сказал Дмитрий Сергеевич [Песков]. Даже если не вводить новые номинации, можно ориентировать участников, что проектам, связанным с международным научным сотрудничеством и внедрением научных разработок, уделяется особое внимание в рамках действующих номинаций, — сказал Константин Могилевский.

61 эксперт

Об основных моментах работы экспертного совета премии в этом году рассказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина.

— С каждым годом нагрузка и круг задач совета увеличиваются. Соответственно, растет и количество его членов. Если в прошлом году их было 57, то в этом — 61. Ряд ушел в порядке ротации, 14 новых членов совета включатся в его работу, — сказала Екатерина Яцишина.

Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Традиционно в состав экспертов входит много представителей СМИ — как федеральных (ТАСС, «РИА Новости», «Известия»), так и тематических, пишущих о науке («Наука и жизнь», «Кот Шредингера»). Научное сообщество в совете в этом году представляют ученые Курчатовского института, Института российской истории РАН, Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Физического института им. П.Н. Лебедева, лаборатории геномной инженерии МФТИ, Сколтеха.

В связи с введением новой номинации — «Наставник» — в состав экспертного совета войдут директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета Анатолий Пую. Еще один блок в совете составляют ведущие российские вузы, такие как МИСИС, МГУ, ИТМО, ДВФУ, и другие, рассказала Екатерина Яцишина.