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Ученый цвет: премия «За верность науке» выходит на международный уровень

В перечень номинаций конкурса 2024 года могут войти два новых пункта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Всероссийская премия «За верность науке» в 2023 году будет вручена в 13 номинациях. Такое решение принял оргкомитет конкурса на своем первом заседании, которое состоялось 14 марта в Министерстве науки и высшего образования. А уже в следующем году по предложению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова число номинаций может увеличиться еще на две. Премией намерены отмечать проекты в сфере международного научного сотрудничества и успешное внедрение инновационных разработок в производство. Интерес к конкурсу непрерывно растет, констатировали на заседании оргкомитета: если еще в 2020 году на нее было подано 312 заявок, то в прошлом — 1165. Прием заявок на участие в премии пройдет с 17 апреля по 12 сентября.

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В Москве состоялось первое заседание Организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке». Оно дало старт отборочной кампании конкурса 2023 года. Был утвержден список номинаций и состав экспертного совета. Во вступительном слове министр науки и высшего образования России Валерий Фальков напомнил, что ведомство проводит премию с 2015 года. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области научных коммуникаций и популяризации науки. Она призвана стимулировать появление новых качественных просветительских проектов.

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— В организации премии произошли качественные изменения. По сравнению с 2020 годом в прошлом, 2022 году количество заявок на участие увеличилось практически в четыре раза, — отметил Валерий Фальков.

По словам министра, эксперты премии 2022 года рассмотрели 1165 заявок из 75 регионов России. В то время как в 2020 году их было всего 312. Повышение интереса к проекту — это закономерный итог системной работы членов оргкомитета, уверен Валерий Фальков.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его мнению, главной опорной точкой конкурса стал объявленный в 2021-м Год науки и технологий, который в 2022-м по указу президента РФ Владимира Путина был масштабирован до Десятилетия науки и технологии.

Член оргкомитета, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил важность расширения географии проекта. По его мнению, в условиях геополитического противостояния роль науки только возрастет. Без нее невозможен экономический суверенитет. Сейчас, когда страна потеряла возможность черпать извне многие технологии, знания и опыт, важно не скатываться к научной самоизоляции и помнить, что мир не ограничивается теми направлениями взаимодействия, которые были потеряны, он гораздо более многообразен, подчеркнул Дмитрий Песков.

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— Понятно, что в этом году мы уже не успеем, но, может быть, в следующем году заняться, ввести одну из номинаций, связанную с международным сотрудничеством, — сказал пресс-секретарь президента.

Еще одно направление, которое приобретает особую важность, — внедрение научных разработок в практику, отметил он. За него также необходимо вручать премию. За исключением фундаментальной сферы, наука должна зарабатывать деньги, приносить конкретную пользу экономике, производству и технологиям.

— Нам нужно больше популяризировать примеры успешного внедрения, и об этом можно будет задуматься на следующий год, — добавил Дмитрий Песков.

Сопредседатель экспертного совета премии Константин Могилевский и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Сопредседатель экспертного совета премии Константин Могилевский и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как сообщил ответственный секретарь оргкомитета, сопредседатель экспертного совета премии Константин Могилевский, в прошлом году больше всего заявок (176) поступило в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект», второй по популярности (130 заявок) стала номинация для молодых ученых-популяризаторов науки «Наука — это модно». Большой интерес вызвали номинации «Наука как искусство», «Пресс-служба года» и др.

В этом году оргкомитет утвердил 13 номинаций. Семь из них переходят с прошлого года. Это «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука — это модно», «Наука как искусство», «Научная пресс-служба года», «Защита исторической правды», «Научный журналист года» и «Специальный приз имени Даниила Гранина». Также сохраняются три специальных приза от госкорпораций «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». Новыми номинациями станут: «Научно-популярный проект года», «Наставник», «Десятилетие науки и технологий».

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— Мы могли бы уже в этом году учесть то, что сказал Дмитрий Сергеевич [Песков]. Даже если не вводить новые номинации, можно ориентировать участников, что проектам, связанным с международным научным сотрудничеством и внедрением научных разработок, уделяется особое внимание в рамках действующих номинаций, — сказал Константин Могилевский.

61 эксперт

Об основных моментах работы экспертного совета премии в этом году рассказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина.

— С каждым годом нагрузка и круг задач совета увеличиваются. Соответственно, растет и количество его членов. Если в прошлом году их было 57, то в этом — 61. Ряд ушел в порядке ротации, 14 новых членов совета включатся в его работу, — сказала Екатерина Яцишина.

Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина во время заседания организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Традиционно в состав экспертов входит много представителей СМИ — как федеральных (ТАСС, «РИА Новости», «Известия»), так и тематических, пишущих о науке («Наука и жизнь», «Кот Шредингера»). Научное сообщество в совете в этом году представляют ученые Курчатовского института, Института российской истории РАН, Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Физического института им. П.Н. Лебедева, лаборатории геномной инженерии МФТИ, Сколтеха.

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В связи с введением новой номинации — «Наставник» — в состав экспертного совета войдут директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета Анатолий Пую. Еще один блок в совете составляют ведущие российские вузы, такие как МИСИС, МГУ, ИТМО, ДВФУ, и другие, рассказала Екатерина Яцишина.

Прием заявок на участие в IX Всероссийской премии «За верность науке» пройдет с 17 апреля по 12 сентября.

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