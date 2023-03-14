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В Роскачестве рассказали об обеспечении безопасности компьютера на удаленке

Эксперт Роскачества Кузьменко: для безопасной работы на удаленке нужно установить новую ОС и использовать шифрование данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Работа на удаленке повышает риск утечки данных и кибератак, поэтому нужно пользоваться современными операционными системами (ОС) и программами для шифрования данных. Об этом 14 марта рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко «Газете.Ru».

Так, по его словам, в последних версиях ОС есть опции безопасности, работающие по умолчанию и помогающие против распространенных видов атак. Кроме того, следует приобрести актуальный роутер для домашней сети.

«Уточните у провайдера, обновлен ли роутер до самой актуальной версии, а если срок службы оборудования подходит к концу — замените его. Использование устаревшего роутера может сказываться на скорости работы», — пояснил специалист.

Также стоит убедиться, что роутер поддерживает основные возможности брандмауэра и преобразует сетевые адреса (NAT), чтобы не допустить сканирования внутренних систем через границу сети.

Помимо этого, будет полезно установить программы для обеспечения информационной безопасности и по возможности включить полное шифрование диска. Обычно программное обеспечение для этого уже встроено в ОС, но его можно скачать и в виде приложения.

Эксперт отметил, что важно правильно хранить пароли от своих учетных записей и аккаунтов. Для этого лучше всего использовать диспетчер паролей, который создает уникальные сложные комбинации и сохраняет их. Также стоит ограничить доступ к учетной записи администратора на компьютере.

«Для обычных, повседневных действий, таких как просмотр веб-страниц, доступ к электронной почте и работе с файлами, стоит создать непривилегированную учетную запись пользователя. Учетную запись администратора нужно использовать только для обслуживания, установки и обновлений устройства», — рассказал Кузьменко.

Он добавил, что нужно разделять личные и деловые учетные записи и не использовать рабочие устройства для личных целей.

«Помните, что у всех интеллектуальных устройств есть «уши» и микрофоны. Гаджеты прослушивают разговоры,даже когда мы не взаимодействуете с ними непосредственно. Во избежание компрометации ограничьте деликатные беседы рядом с радионянями, игрушками для записи звука, домашними помощниками и другими «умными» устройствами», — сказал эксперт.

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По его словам, не лишним будет заклеить камеру на устройстве и отключать микрофон и доступ в интернет на нем, когда им не пользуются.

Ранее, 11 марта, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония рекомендовал ежемесячно очищать кэш смартфонов, чтобы они работали быстрее.

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