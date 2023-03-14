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Американский миллиардер потерял $2,9 млрд на фоне банкротства SVB

Bloomberg: американский миллиардер потерял $2,9 млрд из-за банкротства Silicon Valley Bank
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Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small
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Состояние американского миллиардера Чарльза Шваба сократилось с 8 марта 2023 года на $2,9 млрд на фоне банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) и последовавшего за этим падения акций нескольких крупных банков по всему миру. Об этом во вторник, 14 марта, сообщило агентство Bloomberg.

«Состояние миллиардера Чарльза Шваба, основателя одноименного дисконтного брокерского дома, сократилось больше всего среди американских миллиардеров, так как крах SVB сильно ударил по всему банковскому сектору», — написало агентство.

Из данных следует, что акции дисконтного брокерского дома миллиардера Charles Schwab Corporation упали на 32% с момента закрытия торгов в среду. Агентство подсчитало, что состояние предпринимателя сократилось в этом году больше чем у любого другого американского миллиардера. Активы Шваба, который опустился на 183-е место в рейтинге самых богатых людей мира, составляют $10 млрд.

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В свою очередь, президент США Джо Байден накануне попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.

Ранее, 12 марта, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак рассказал о последствиях краха SVB для банковской системы США. По его словам, банкротство Silicon Valley отразилось только на оценках тех банков, которые сравнимы с ним по размеру — их акции в последние дни серьезно упали в цене, как, например, у First Republic Bank. Наиболее сильно, по его мнению пострадают винодельческие компании из Калифорнии, потому что это был основной банк, которым они пользовались

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно также 11 марта. Организация разорилась менее чем за двое суток: после того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов. Как отмечал The New York Times, это стало вторым по величине банкротством банка в истории США.

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