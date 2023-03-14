Финансовую пирамиду по продаже ювелирных изделий выявили в Татарстане

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ликвидировали финансовую пирамиду в Татарстане. Пострадавшим обещали высокий доход от вложений в ювелирные изделия.

Злоумышленники действовали с 2021 по 2022 год. Они использовали офисы для проведения встреч с местными жителями. Потерпевшим рассказывали об «успехе» на маркетлейсах в сфере продажи золотых изделий, пишет InKazan.ru. Подозреваемые брали деньги под предлогом инвестиционных программ. Пострадавшим вручали векселя или подарочные сертификаты.

В результате действий организаторов пирамиды пострадали жители Татарстана, Башкортостана и других регионов. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, пишет ИА «Татар-информ». На текущий момент задержаны двое подозреваемых, они помещены под стражу.

В конце января в Тюмени был вынесен приговор в отношении бывшего гендиректора компании, которого признали виновным в организации финансовой пирамиды. Ущерб превысил 61 млн рублей.